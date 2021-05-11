Казань, , 12:46 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов заявил, что держит на личном контроле ситуацию со стрельбой в казанской гимназии.

«Большая беда. Произошло чудовищное преступление — стрельба в невинных детей. Выясняем причины произошедшего, работают все службы. Ситуацию держу на личном контроле. Глубочайшие соболезнования семьям погибших», — написал Минниханов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщало ИА REGNUM, в результате стрельбы в школе №175 в столице Татарии погибли семеро детей. По данным Национального антитеррористического комитета, ещё 16 человек из числа учащихся и сотрудников гимназии ранены.

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и поручил оказать содействие и обеспечить всю необходимую медицинскую помощь детям, пострадавшим при стрельбе.

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