Красногорск, , 12:49 — REGNUM В Подмосковье начинается отключение отопления в жилых домах. Об этом 11 мая сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Глава региона напомнил, что майские праздники на территории Подмосковья были холодными, поэтому власти приняли решение не отключать тепло.

«Но прогноз сегодня благоприятный, поэтому у нас начинается отключение тепла. Прошу информационный блок и отраслевика проинформировать жителей», — сказал Воробьев.

Также губернатор поручил оповестить о сроках отключения отопления каждый жилой дом Подмосковья.

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