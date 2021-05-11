Симферополь, , 12:45 — REGNUM Меры безопасности усилят в образовательных учреждениях Республики Крым. В частности, будет ужесточен проходной режим, проверены системы безопасности. Решение принято после атаки в школе в Казани 11 мая.

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«В рамках усиления мер безопасности у нас пройдет актуализация локальных актов, которые приняты в образовательных организациях, пройдут инструктажи с работниками и с ребятами о том, как необходимо действовать в случае возникновения нештатной ситуации. Ужесточен пропускной режим, в том числе и по въезду транспорта на объекты. Будут проводиться учебная эвакуация, другие проверки», — сообщили «Крыминформу» в республиканском минобразования .

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая в результате стрельбы, открытой в школе №175 Казани, погибли восемь человек, в том числе семеро детей, около двух десятков получили ранения. Подозреваемого в стрельбе задержали.

Нападение на школу в Казани сравнивают с атакой в Керченском политехническом колледже17 октября 2018 года — тогда 18-летний Владислав Росляков сначала привел в действие взрывное устройство, а затем методично расстреливал студентов и преподавателей заведения, после чего покончил собой. Погиб 21 человек, 67 получили ранения.