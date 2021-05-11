Москва, , 12:46 — REGNUM Немецкая компания MAN представила в России новые магистральные тягачи с индексом TGX. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Внешне новый тягач выделяется оригинальным дизайном кабины. Кроме того, автомобиль имеет комфортабельный салон, современные системы помощи водителю и повышенную экономичность.

MAN TGX комплектуется дизельными двигателями производительностью от 400 до 480 л. с. и роботизированной коробкой передач. Вариант тягача для российского рынка выпускают на предприятиях в Мюнхене (Германия) и Кракове (Польша). В компании также планируют запустить производство автомобиля в Санкт-Петербурге.

Стоимость самой дешёвой комплектации автомобиля стартует с отметки 8,5 млн рублей.

Напомним, в марте 2021 года в РФ было приобретено 8 тыс. новых грузовых автомобилей — на 45,1% больше, чем за аналогичный месяц 2020 года.

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