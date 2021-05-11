Варшава, , 12:44 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что руководство республики попытается выкупить дом знаменитой польской ученой Марии Склодовской-Кюри в Сен-Реми-ле-Шеврез недалеко от Парижа, который в настоящее время принадлежит французскому государству. Об этом он написал на своей странице в соцсети Twitter.

«Я дал поручения, направленные на покупку дома Марии Склодовской-Кюри под Парижем. Министерство иностранных дел нашей страны уже поддерживает связь с посольством Польши во Франции по этому поводу», — говорится в сообщении.

Моравецкий также добавил, что дом великой польской ученой является неотъемлемой частью польской истории. В польском руководстве приняли решение в выкупленном здании организовать музей, посвященный жизни и научной деятельности Марии Склодовской-Кюри.

Мария Склодовская-Кюри учёная-экспериментатор (физик, химик) польского происхождения, которая проживала во Франции. Она также была педагогом и общественным деятелем. Первая женщина — преподаватель Сорбонны. Удостоена двух Нобелевских премий — по физике (1903 год) и по химии (1911 год).