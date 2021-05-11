Душанбе, , 12:43 — REGNUM Правительство Таджикистана направило в парламент законопроект, направленный на повышение гласности судов республики, сообщает 11 мая агентство «Азия-плюс».

Отмечается, что проект закона направлен на укрепление взаимоотношения судов республики со средствами массовой информации, а также на повышение уровня доверия граждан к судебным органам.

Кроме того, документ установит принципы участия СМИ в судебных разбирательствах, получения информации из архивов судов, а также обязанности сторон.

Заместитель главы комитета по законодательству и правам человека нижней палаты парламента Таджикистана Равшан Раджабзода сказал, что законопроект будет рассмотрен 14 мая на заседании парламента.