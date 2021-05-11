Москва, , 12:43 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предостерег от популизма и призвал поддержать главу Татарии Рустама Минниханова, передает корреспондент ИА REGNUM 11 мая.

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«Сейчас вот начинаются эти выступления. Там Минниханов один на один и с родителями, и с учителями, его поддержать надо, потому что он много делает для республики, а мы начинаем», — сказал Володин в ходе пленарного заседания.

«Здесь не до популизма, здесь надо думать, как этого не допустить», — говорит он.

В целом, по словам Володина, ситуация с охраной школ в регионе-доноре намного лучше, чем в других субъектах РФ.

Спикер Госдумы призвал смотреть на причины трагедии.

«Причины связаны с тем, что вовлекают молодежь в экстремистские группы. И то, что наша страна борется с экстремизмом, терроризмом на территории Сирии, во многом обеспечивает безопасность», — рассуждает Володин.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл к школе, где неизвестные утром 11 мая открыли стрельбу.

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