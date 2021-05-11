Оренбург, , 12:42 — REGNUM В Оренбургской области выявлено 52 новых случая заражения коронавирусом, что на три меньше, чем днём ранее, сообщает 11 мая оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С конца марта 2020 года в регионе зарегистрировано 43 005 носителей коронавируса. Среди них 5,8% — это дети, 55,8% — трудоспособное население в возрасте от 18 до 60 лет, остальные — люди старше 60 лет.

Выздоровели 39 137 пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. На сегодняшний день в больницах получают лечение 459 оренбуржцев с COVID. Из них состояние 161 пациента оценивается как тяжелое.

Жертвами заболевания стали 897 человек. За последние сутки зафиксировано две смерти.