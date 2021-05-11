Сеул, , 12:45 — REGNUM Министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази вынужден прервать визит в Южную Корею из-за напряжённой ситуации в своей стране. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, 11 мая глава МИД Израиля в срочном порядке покинул Сеул.

Позже, в ходе телефонных переговоров с министром иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ёном глава внешнеполитического ведомства Израиля отметил, что был вынужден покинуть Сеул из-за запуска более 200 ракет из сектора Газа и обстрелу нескольких городов в секторе Газа самолётами Армии обороны Израиля. Ашкенази также выразил сожаление по поводу того, что не смог лично присутствовать на церемонии подписания соглашения о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) между странами.

В свою очередь, глава МИД Южной Кореи выразил надежду на то, что конфликт с Палестиной удастся решить мирным путём.

Отметим, что первоначально встреча министров иностранных дел Южной Кореи и Израиля была запланирована на 12 мая.

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