Казань, , 12:43 — REGNUM Во всех казанских школах во вторник, 12 мая, отменены занятия, сообщает пресс-служба городской администрации.

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По поручению главы Татарии Рустама Минниханова во всех учебных учреждениях республики пройдут проверки. Также поставлена задача по обеспечению в образовательных учреждениях повышенных мер безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело по факту стрельбы в школе в Казани, в результате которой погибли восемь человек, возбудили следователи.

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