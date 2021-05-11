Москва, , 12:39 — REGNUM Держать дома комнатные растения не только приятно, но и полезно. Они способны поглощать углекислый газ, увлажнять воздух и убивать бактерии, создавая тем самым комфортный микроклимат в квартире. Каким именно растениям стоит отдать предпочтение, рассказал доктор биологических наук, директор Ботанического сада МГУ Владимир Чуб.

«Растения с широкими листьями — аспидистры, эухарисы, любое большое комнатное дерево типа фикуса — имеют большую листовую массу, соответственно, испаряют много воды и увлажняют воздух в квартире», — сказал учёный в интервью радио Sputnik.

По его словам, душистые растения способны убивать бактерии — это «мирт, розмарин, какие-то пряные растения». Существуют также комнатные растения, которые могут поглощать содержащиеся в воздухе токсины.

«Многие растения способны поглощать соединения серы, и они могут поглощать оксиды азота. Это характерно особенно для быстрорастущих растений, сюда можно отнести хлорофитум, традесканцию», — пояснил Чуб.

Биолог напомнил, что на листьях растений оседает пыль, поэтому надо время от времени мыть растения в ванной, чтобы они и дальше очищали воздух.