Челябинск, , 12:39 — REGNUM Челябинский губернатор Алексей Текслер выразил жителям Татарии соболезнования в связи с трагедией, которая произошла в гимназии № 175 Казани. Он направил главе Татарии Рустаму Минниханову телеграмму, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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«Гибель школьников и сотрудницы учебного заведения болью отозвалась в сердцах жителей Челябинской области и всей России», — отметил чиновник. И добавил, что искренне разделяет горечь непоправимой утраты и скорбит вместе с близкими и родными погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая бывший выпускник гимназии устроил в учреждении стрельбу. Погибли сотрудница и несколько детей. Также есть пострадавшие.