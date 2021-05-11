Москва, , 12:39 — REGNUM В России возникнет собственный «зелёный стандарт» пищевых продуктов, который предполагает существенные отличия от характеристик органической продукции. Об этом 11 мая заявил председатель совета директоров ГК «Аривера» Илья Калеткин на телеканале «Россия 24».

«Это, возможно, приведёт к путанице в головах потребителей, потому что на полке будет органическая продукция, на полке будет продукция с улучшенными характеристиками. И та, и другая продукция будет иметь некие знаки отличия от обычной продукции», — заявил Калеткин.

При этом в то время как требования к органической еде схожи в разных государствах мира, общего представления о «зелёной продукции» на международном уровне пока нет.

В Госдуме России намерены рассмотреть законопроект о «продовольствии с улучшенными характеристиками», который предполагает маркировку так называемой «зелёной продукции», которая будет отличаться как от органической еды, так и от рядовой пищевой продукции.

При «зелёном» производстве, согласно законопроекту, допускается использование средств защиты растений (пестицидов), но в небольшом количестве: примерно 1,5 кг на 1 га. ГМО-сырьё полностью при этом запрещено, а минеральные удобрения разрешены с низким уровнем содержанием токсичных примесей.