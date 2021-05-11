Красногорск, , 12:40 — REGNUM Темпы вакцинации от коронавируса в Подмосковье в целом соответствуют целевым показателям. Об этом 11 мая заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

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«Эту работу мы от целевых показателей выполнили достаточно неплохо, но задача — продолжать отвечать на вопросы и делать вакцинацию максимально удобной, чтобы выработать тот самый коллективный иммунитет», — сказала глава региона.

Большая роль в этом плане, по мнению губернатора, принадлежит руководителям предприятий и врачам, которые разъясняют необходимость вакцинации населению.

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