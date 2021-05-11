Лос-Анджелес, США, , 13:49 — REGNUM Алекс Родригес, экс-жених певицы Дженнифер Лопес, отреагировал на её воссоединение с актёром Беном Аффлеком. Об этом сообщает издание E! News, ссылаясь на свои источники.

По данным издания, Родригес удивился роману бывшей возлюбленной, так как официально они с Лопес расстались всего месяц назад. «Алекс Родригес шокирован тем, что Джей Ло ушла. Он действительно думал, что они смогут вернуть отношения и восстановить связь. Он пытался встретиться с Дженнифер Лопес, но она не захотела поддерживать эту беседу», — рассказал источник E! News.

Как сообщало ИА REGNUM, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек провели вместе выходные. Они два дня находились в отеле на территории Йеллоустонского национального парка, после этого отправились в особняк певицы в Лос-Анджелесе (США).

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