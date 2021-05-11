Волгоград, 11 мая 2021, 12:38 — REGNUM Вопросы усиления контроля за соблюдением мер безопасности во всех учреждениях сферы образования Волгоградской области обсудили 11 мая на оперативном совещании, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона. Задачи поставлены в связи с приближающимися праздниками «Последнего звонка» и итоговой аттестации учащихся.
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К государственной аттестации в регионе готовятся 22 210 учеников девятых классов и 9896 одинадцатиклассников. Во всех муниципальных образованиях сформированы 74 пункта проведения ЕГЭ.
Кроме того, по данным издание «V1.ru», волгоградским школам поручено усилить меры безопасности после трагедии в Казани. Соответствующие письма школы получили от территориальных управлений департамента по образованию городской администрации.