Волгоград, , 12:38 — REGNUM Вопросы усиления контроля за соблюдением мер безопасности во всех учреждениях сферы образования Волгоградской области обсудили 11 мая на оперативном совещании, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона. Задачи поставлены в связи с приближающимися праздниками «Последнего звонка» и итоговой аттестации учащихся.

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К государственной аттестации в регионе готовятся 22 210 учеников девятых классов и 9896 одинадцатиклассников. Во всех муниципальных образованиях сформированы 74 пункта проведения ЕГЭ.

«До завершения учебного года остаётся совсем немного времени. В конце мая во всех школах прозвенит «Последний звонок». В этом году планируем его проведение в очном формате, конечно, с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм и требований. В этой связи поручаю своим заместителям совместно с руководителями территориальных управлений профильных федеральных органов власти, с главами муниципальных образований обеспечить организованное окончание учебного года в соответствии с календарным учебным графиком, а также организовать в единый день 22 мая проведение торжественных мероприятий для выпускников девятых и 11-х классов, с учётом безусловного обеспечения комплексной безопасности всех участников мероприятий», — сказал губернатор Андрей Бочаров.

Кроме того, по данным издание «V1.ru», волгоградским школам поручено усилить меры безопасности после трагедии в Казани. Соответствующие письма школы получили от территориальных управлений департамента по образованию городской администрации.