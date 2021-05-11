Горловка, ДНР, , 12:37 — REGNUM В результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) на северо-западе Горловки получил повреждения дом. Об этом 11 мая сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале.

«В поселке шахты Гагарина осколочное повреждения оконного блока и стены получил дом по улице 40 лет Октября, 27», — говорится в сообщении Приходько.

Также он добавил, что данное происшествие случилось накануне в 19:00 (совпадает с мск) и отметил, что в настоящее время другая информация уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с утверждением, что количество нарушений режима прекращения огня на территории Донбасса существенным образом уменьшилось.