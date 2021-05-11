Воронеж, , 12:35 — REGNUM Проверки состояния охраны всех школ проведут в Воронеже, поручение управлению образования и молодежной политики дал глава города Вадим Кстенин после трагедии в Казани 11 мая. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

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«Страшные события в Казани показывают, что внимание к обеспечению безопасности детей никогда не бывает излишним. Требую в трехдневный срок провести дополнительные инструктажи и административного персонала школ, и сотрудников ЧОПов, проверить готовность и навыки правильно действовать в случае нештатных ситуаций. О результатах доложить мне лично», — дал распоряжение глава города.

Напомним, 2020 года охрана всех школ Воронежа обеспечивается частными охранными предприятиями за счёт бюджета города — без участия родителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая в результате стрельбы в школе №175 Казани погибли семь школьников и учительница, 16 человек ранены. Подозреваемый, 19-летний бывший ученик школы, задержан. 12 мая объявлено днём траура.