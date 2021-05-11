Ростов-на-Дону, , 12:35 — REGNUM Охват граждан, подлежащих вакцинации от COVID-19, в Ростовской области составляет 10% при целевом значении для формирования коллективного иммунитета 60%. Это следует из информации, представленной на сайте донского правительства 11 мая.

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В настоящее время прививки против коронавируса сделали 335 927 человек (+ 1469 за сутки). Завершили вакцинацию 224 460 человек (+ 2334 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области планируется привить более двух миллионов человек — 60% взрослого населения.

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