Тюмень, , 12:35 — REGNUM На Ямале за сутки выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом. Три из них выявлено среди вахтовых рабочих, прибывших из других регионов. Об этом 11 мая сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял 17 случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 11 мая 38 733 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 37 534 человека, 416 пациентов с COVID-19 скончались.