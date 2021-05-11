Чита, , 12:34 — REGNUM Губернатор Забайкальского края Александр Осипов выразил соболезнования по поводу трагедии, случившейся школе №175 Казани.

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«Друзья, в столице Татарстана произошла страшная трагедия. Пострадали и погибли дети. Помолитесь за души тех, кто ушёл, и за тех, кто сейчас находится в больнице. Татарстан, мы, Забайкалье, скорбим вместе с вами», — написал глава региона в своем Instagram.

https://www.instagram.com/p/COuiQKBhE4I/

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая в Казани, в результате стрельбы в школе погибли семь детей и учительница, пострадали ещё 20 человек.