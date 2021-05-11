Пенза, , 12:56 — REGNUM В Пензенской области за сутки зарегистрировали 76 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За все время наблюдения, по данным общероссийского оперативного штаба на 11 мая, подтверждено 45,8 тыс. случаев инфицирования.

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Выздоровели после болезни 43 176 пациентов, за сутки — 87 человек. Скончались за сутки от COVID-19 шестеро пациентов, всего — 701 человек. На 17 человек сократилось за минувший день число активных больных. На 11 мая их насчитывается 1923 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, на 11 мая, с начала пандемии в Ульяновской области официально подтверждён 54 331 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. В том числе за сутки выявлено 75 носителей SARS-CoV-2.

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