Пермь, , 12:32 — REGNUM В Пермском крае за сутки выявлено 96 заражения коронавирусом, что на один меньше предыдущего суточного показателя, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С начала пандемии в регионе зафиксировано 55 533 носителя коронавируса. Оправились от болезни 50 118 человек.

На сегодняшний день в COVID-центрах пребывают 587 пациентов, из них 48 пермяков подключены к аппаратам ИВЛ. Свободно 27,7% коечного фонда от фактически развернутого.

Жертвами COVID-19 в Пермском крае стали 2277 человек. За последние сутки подтверждено 13 летальных исходов.