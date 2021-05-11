Красногорск, , 12:33 — REGNUM Число вакцинированных от коронавируса в Подмосковье приблизилось к показателю в 900 тыс. человек. Об этом 11 мая заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

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Глава региона отметил, что вакцинация на территории Подмосковья продолжалась все праздничные дни.

«Это важная работа. Порядка 900 тыс. у нас сегодня уже будет вакцинировано», — сказал губернатор.

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