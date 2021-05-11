Москва, , 12:32 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил оказать содействие и обеспечить всю необходимую медицинскую помощь детям, пострадавшим при стрельбе в казанской гимназии.

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Глава государства выразил соболезнования семьям погибших. Путин пожелал скорейшего выздоровления тем школьникам, которые получили ранения.

Ранее президент заслушал доклад директора ФСБ Александра Бортникова по ситуации со стрельбой в казанской школе, а также поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о видах орудия, которое могут применять гражданские лица.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате стрельбы в школе №175 в столице Татарии погибли семеро детей. По данным Национального антитеррористического комитета, ещё 16 человек из числа учащихся и сотрудников гимназии ранены.

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