Махачкала, , 12:31 — REGNUM В Дагестане новая рабочая неделя мая началась забастовкой учителей в средней школе села Гутатли Цунтинского района. Педагоги не проводят уроки в знак протеста против директора образовательного заведения.

«Учителя Гутатлинской школы предоставили видео, на котором показывают, что к девяти часам утра уроки не начались, в некоторых кабинетах сидят по двое-четверо учеников», — пишет «Черновик».

По данным издания, уволенная в марте директор Ашура М. восстановилась в должности через суд. Она проработала руководителем этой школы более 20 лет, однако, по словам учителей, все эти годы были отмечены конфликтами в учебном заведении, урезанием зарплат и сбором денег.

Педагоги намерены своей забастовкой привлечь внимание властей, в том числе врио главы Дагестана Сергея Меликова, на сложившуюся ситуацию. По их словам, против директора настроены и родители школьников, многие из которых перевели своих детей в другую школу.

К настоящему времени комментариев по поводу события на официальном портале министерства образования Дагестана нет.