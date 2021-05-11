Новосибирск, , 12:31 — REGNUM В Куйбышевский район Новосибирской области, где фиксируется наибольшее количество ландшафтных пожаров, направлены 50 военнослужащих Сибирского спасательного центра МЧС России. Они будут помогать местным властям и защищать населённые пункты от огня до стабилизации обстановки.

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По данным регионального управления МЧС РФ, за два дня в Куйбышевском районе сводный мобильный отряд спасателей уже ликвидировал 26 термических точек — на общей площади четырёх тысяч гектаров.

«В муниципалитете, как и на территории всей Новосибирской области, продолжается усиленная работа межведомственных групп. В их составе специалисты отделов надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России, сотрудники полиции, прокуратуры, представители органов местного самоуправления, общественники, старосты и добровольцы, которые осуществляют надзор за соблюдением требований правил пожарной безопасности и проводят разъяснительную работу с населением во время рейдов и патрулирований», — уточнили в ведомстве.

Также сформированы бригады беспилотных летательных аппаратов. Они применяются для оценки ситуации с воздуха, патрулируют территории, выявляют возгорания, а также ведут видеофиксацию.

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