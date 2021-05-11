Санкт-Петербург, , 14:11 — REGNUM На участке внешнего кольца Кольцевой автодороги Петербурга (КАД) между развязками с Колтушским и Рябовским шоссе перекроют две полосы движения. Перекрытия связаны с дорожными работами, которые займут пять дней. Об этом 11 мая сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Так, для ликвидации колейности покрытия проезжей части с 12 по 17 мая на участке между развязкой на пересечении с Колтушским шоссе и транспортной развязкой на пересечении с региональной автомобильной дорогой Санкт-Петербург — Всеволожск — Морье (Рябовское шоссе) будут перекрыты третья и четвёртая полосы, а по первой и второй полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

«Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий», — заверил Пузыревский.

Напомним, ранее сообщалось, что с производством дорожных работ на участке внутреннего кольца КАД Санкт-Петербурга, между развязками с Таллинским и Красносельским шоссе, перекроют две полосы движения до 18 мая. Кроме того, с 10 по 20 мая будут перекрыты для движения автомобильного транспорта третья и четвёртая полосы, а с 21 по 31 мая 2021 года полоса безопасности, первая и вторая полосы КАД на участке внешнего кольца между развязками с Мурманским и Колтушским шоссе до конца мая перекроют две полосы движения.

Читайте ранее в этом сюжете: На внутреннем кольце КАД в Петербурге перекроют две полосы движения