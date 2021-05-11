Воронеж, , 12:30 — REGNUM Телеграмму с соболезнованиями направил мэр Воронежа Вадим Кстенин в адрес мэра Казани Ильсура Метшина, сообщили 11 мая в пресс-службе администрации города. Мэр Воронежа от имени всех горожан попросил передать казанцам слова соболезнования и поддержки в связи с трагедией, произошедшей в школе №175.

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«Воронеж потрясён трагедией, постигшей Казань. Это страшное горе для всей нашей страны. Чудовищному преступлению, жертвами которого стали беззащитные дети, нет и не может быть оправданий. В эти скорбные часы воронежцы всем сердцем разделяют горечь утраты с родными и близкими погибших, желают скорейшего выздоровления пострадавшим от рук нелюдей. Верим, что справедливое возмездие настигнет всех причастных к злодеянию», — говорится в телеграмме мэра.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 11 мая в школе №175 произошла вооруженная атака. Погибли семь детей и учительница, 16 человек получили ранения. Подозреваемый в убийстве задержан — это 19-летний бывший ученик этой же школы.