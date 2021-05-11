Москва, , 12:28 — REGNUM После стрельбы в казанской гимназии №175 возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

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Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в Главное следственное управление центрального аппарата ведомства.

Кроме того, по указанию председателя Следственного комитета РФ на место происшествия направлены криминалисты Главного управления криминалистики ведомства. Они окажут содействие следователям в поиске и фиксации всех следов совершенного преступления с применением необходимой техники.

Всем обстоятельствам трагедии поручено дать всестороннюю правовую оценку.

Как сообщало ИА REGNUM, о ситуации со стрельбой в казанской школе президент России Владимир Путин заслушал доклад директора ФСБ Александра Бортникова. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о видах орудия, которое могут применять гражданские лица.