Казань, , 12:29 — REGNUM Уголовное дело по факту стрельбы в школе в Казани, в результате которой погибли 11 человек, возбудили следователи. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба СК РФ.

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«По факту нападения на общеобразовательное учреждение «Гимназия №175», в результате которого погибли люди, следственным управлением СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что, по предварительным данным, в образовательное учреждение ворвался вооруженный молодой человек, после чего открыл там стрельбу. В результате этого в настоящее время «известно о нескольких погибших в результате совершенного преступления, а также о раненых, которым оказывается медицинская помощь».

«Нападавший задержан, его личность установлена — это местный житель 2001 года рождения», — отмечается в сообщении.

Кроме этого, уточняется, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать всестороннюю правовую оценку всем обстоятельствам данной трагедии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что шестеро детей, госпитализированных после стрельбы в казанской школе, находятся в реанимации.