Джакарта, , 12:28 — REGNUM В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии предупредили об экстремальной погоде в провинции Южная Суматра, сообщает Antara.

Агентство предупреждает об экстремальной погоде на Суматре с 10 по 17 мая 2021 года. В этот период в провинции ожидаются ливни, сильный ветер и грозы.

Жителей Индонезии призвали быть бдительными.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,5 произошло в провинции Северный Сулавеси.

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