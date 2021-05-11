Самара, , 12:30 — REGNUM Запрет на посещение гражданами лесов установлен с 12 мая в Самарской области. Соответствующий приказ министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования региона опубликован 11 мая на сайте областного правительства.

Согласно документу, запрет на посещение гражданами лесов устанавливается с 12 по 27 мая текущего года. В течение этого времени жителям запрещено пребывать в лесах, а также въезжать в леса на автотранспортных средствах.

Отмечается, что данные меры вводятся из-за наступления высокой пожарной опасности в лесах региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 22 апреля в регионе пожарные потушили 732 природных пожара.