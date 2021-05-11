Ульяновск, , 12:27 — REGNUM В Ульяновской области суточное число вылечившихся от COVID-19 превысило количество выявленных случаев заражения, составив соответственно 78 и 75. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 11 мая, с начала пандемии в Ульяновской области официально подтверждён 54 331 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. В том числе за сутки выявлено 75 носителей SARS-CoV-2.

Выздоровели в регионе 51 599 пациентов, из них за последние сутки выписаны 78 пациентов. В целом доля выздоровевших составляет 94,97%.

В настоящее время диагноз COVID-19 официально поставлен 1476 пациентам.

Как сообщало ИА REGNUM, под Ульяновском возобновляет работу обсерватор для вновь прибывающих из-за границы. Он обустроен на базе «Чайки».