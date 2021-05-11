Стокгольм, , 12:31 — REGNUM Четвертая и заключительная фаза вакцинации от COVID-19 в Вестра-Гёталанде, расположенном на западном побережье Швеции, началась раньше, чем ожидалось. Причиной этому послужили высокие темпы вакцинации на предыдущих этапах. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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С 10 мая все жители Вестра-Гёталанда 1971 года рождения и старше могут записаться на прием для вакцинации от COVID-19. Ранее ожидалось, что процесс регистрации начнется только на следующей неделе.

Граждане могут забронировать время посещения на сайте 1177. se или по телефону.

Отмечается, что 10 мая власти столичного Стокгольма также снизили возрастной предел для записи до 50 лет.