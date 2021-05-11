Тбилиси, , 12:28 — REGNUM В Грузии в конце мая могут отменить комендантский час, введённый в рамках мер по профилактике пандемии. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 11 мая заявила заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния на брифинге.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: как спуститься с плато — трансляция»

«Сразу, как эпидемиологическая ситуация позволит нам это сделать, я полагаю, ближе к концу мая», — сказала замминистра.

Она добавила, что в Грузии, предположительно завершился пик третьей волны пандемии, и скоро темпы распространения коронавируса должны значительно упасть.

Напомним, комендантский час в Тбилиси, а также в шести наиболее крупных городах Грузии ввели в ноябре 2020 года. Запрет на нахождение на улице действует с 21:00 до 05:00.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии за сутки выявили почти 1800 носителей коронавируса