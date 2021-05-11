Москва, , 12:25 — REGNUM В московских школах и детсадах проводят профилактические работы, направленные на предотвращение террористических актов. Об этом 11 мая сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник.

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Собеседник агентства рассказал, что профилактика проводится после стрельбы в гимназии в Казани, в которой погибли дети. Характер проводимых работ не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, проверить соблюдение мер безопасности в школах Самарской области в связи с трагедией в Казани поручил глава региона Дмитрий Азаров.