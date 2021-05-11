Стокгольм, , 12:36 — REGNUM Правительство Швеции, контролируемое «Социал-демократами» и «Зелеными», договорилось с сотрудничающими с ним партиями «Центристов» и «Либералов» о продлении на три месяца поддержки граждан, рабочие часы которых были временно сокращены вследствие пандемии коронавируса. Об этом сообщила радиостанция Sveriges Radio.

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«Данный законопроект предусматривает продление [оказания помощи], учитывая еще и то, что вакцинация началась с небольшим запозданием», — заявила 10 мая в интервью радиостанции министр финансов Швеции Магдалена Андерссон.

Андерссон также отметила, что законопроект о компенсации части заработной платы работника предотвратит увольнения 100 000 человек.

По данным Sveriges Radio, продления сроков оказания помощи на рынке труда обойдется бюджету Швеции в 1 миллиард крон (€100 млн).

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