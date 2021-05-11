Казань, , 12:27 — REGNUM В больницы Татарии после стрельбы в казанской школе госпитализировали 21 человека, шестеро находятся в реанимации, сообщает ТАСС со ссылкой на республиканский минздрав.

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В детскую республиканскую больницу поступили 18 школьников, из них шесть в реанимации, в республиканскую клиническую больницу доставлена одна женщина, еще два человека госпитализированы в городскую клиническую больницу № 7 в Казани.

ИА REGNUM напоминает, власти Татарии не подтвердили информацию о необходимости донорской крови для пострадавших в казанской школе. Республиканские медучреждения обеспечены всем необходимым, в том числе запасами донорской крови. По решению главы РТ Рустама Минниханова 12 мая объявлено днём траура.

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