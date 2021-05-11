Казань, , 12:24 — REGNUM Шестеро детей, госпитализированных после стрельбы в казанской школе, находятся в реанимации. Об этом 11 мая сообщили в пресс-службе минздрава Татарии.

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Их состоянии медики оценивают как крайне тяжёлое.

Всего, по данным ведомства, детскую республиканскую больницу было доставлено 18 детей, из них шесть в реанимации, в РКБ — одна женщина, ГКБ №7 — два человека.

«Клиники обеспечены всем необходимым, в том числе запасами донорской крови», — подчеркнули в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, стрельба в школе № 175 в Казани произошла утром 11 мая. изначально сообщалось о двух нападавших, однако в Национальном антитеррористическом комитете заявили, что вооружённый злоумышленник, открывший огонь по ученикам и сотрудникам гимназии на улице Файзи в Казани, был один. После стрельбы в школе введён режим КТО.

Под данным пресс-службы президента Татарии, в результате стрельбы в казанской гимназии №175 погибли семь учащихся и педагог, 20 человек пострадали.