Симферополь, , 12:24 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов выразил соболезнования в связи с гибелью детей при вооруженной атаке на школу в Казани. Об этом он написал на своей странице в социальной сети 11 мая.

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»Потрясен известием о страшной трагедии в школе в Казани. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал Аксёнов, подчеркнув, что крымчане разделяют боль и скорбь народа Татарии.

Как сообщало ИА REGNUM, по уточненным данным, в результате вооруженной атаки на школу №175 в Казани погибли семеро детей и учительница, 16 человек ранены. Подозреваемый задержан — им оказался 19-летний бывший ученик этой школы.