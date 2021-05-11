Шри-Джаяварденепура-Котте, , 12:26 — REGNUM Правительство Шри-Ланки приняло решение добавить корейский язык в качестве предмета на вступительных экзаменах в колледж. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей посольства Южной Кореи в Шри-Ланке.

По их словам, власти недавно добавили корейский язык в список иностранных языков, преподаваемых по учебной программе продвинутого уровня. Согласно правилам, со второй половины 2021 года ученики, поступающие в 12−13 классы (предуниверситетские классы), могут выбрать корейский язык в качестве предмета «иностранный язык».

С 2023 года учащиеся смогут сдавать корейский язык на экзамене продвинутого уровня, который является обязательным требованием для поступления в университеты Шри-Ланки.

Известно, что решение о том, чтобы включить корейский язык в качестве предмета на вступительных экзаменах, принято на фоне растущего интереса к корейской культуру, корейской музыке и фильмам.

В настоящее время в Южной Корее работают около 23 тыс. граждан Шри-Ланки.