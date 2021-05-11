Екатеринбург, , 12:24 — REGNUM В Екатеринбурге на 14% выросло число случаев внебольничных пневмоний, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в свердловском управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в городе за неделю 3−9 мая 2021 года зафиксировали 381 случай заболевания. Всего в регионе выявлено 811 случаев внебольничных пневмоний, это ниже на 16,6% уровня недели 26 апреля — 2 мая.

Впрочем, есть и другие муниципалитеты, где ситуация по пневмониям обстоит хуже среднего по области: Пышминский ГО, Арамильский ГО, ГО Староуткинск, Горноуральский ГО, ГО Первоуральск, Артинский ГО, Полевской ГО, ГО Нижняя Салда, Каменский ГО, ГО Рефтинский, Сысертский ГО. Там количество случаев выше среднего по региону в полтора и более раза.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге остаётся высоким уровень заболеваемости ОРВИ: за неделю 3−9 мая зафиксировано 11 713 случаев заболевания.

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