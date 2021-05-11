Москва, , 12:21 — REGNUM Россия дает возможность не нарушать сложившуюся систему безопасности. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 мая, об этом заявил лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский.

«Мы все делаем спокойно, и даем возможность не разрушать ту систему безопасности, которая была установлена», — сказал Жириновский, комментируя сроки денонсации Договора по отрытому небу (ДОН).

Госдума на заседании 19 мая намерена обсудит законопроект о денонсации ДОН.

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