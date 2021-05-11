Екатеринбург, , 12:21 — REGNUM В Свердловской области после трагедии в гимназии Казани проверят школы на безопасность. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

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Комплексную проверку проведут по поручению губернатора Евгения Куйвашева. Этим займутся министерство общественной безопасности, а также министерство образования и молодёжной политики совместно с главами муниципалитетов и профильными ведомствами.

В образовательных организациях пройдут дополнительные проверки. Это позволит усилить меры безопасности в тех образовательных учреждениях, где имеется необходимость.

Как сообщало ИА REGNUM, в гимназии Казани бывший выпускник устроил стрельбу. Несколько человек, в том числе дети, погибли.