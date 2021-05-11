Тюмень, 11 мая 2021, 12:20 — REGNUM В Тюменской области на 11 мая действуют 29 лесных пожаров и 17 травяных. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Следите за развитием событий в трансляции: «Природные пожары в России: горячий сезон — все новости»
Горит 169 гектаров леса и 946 гектаров ландшафта. За прошедшие сутки зарегистрировано 69 природных пожаров на общей площади 24 157 га.
Напомним, в Тюменской области с 11 мая введён режим чрезвычайной ситуации. Запрещён въезд транспорта и посещение лесов гражданами.