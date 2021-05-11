Москва, , 12:19 — REGNUM Президент России Владимир Путин заслушал доклад директора ФСБ Александра Бортникова по ситуации со стрельбой в казанской школе. Об этом 11 мая заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Владимир Путин и Александр Бортников Kremlin.ru

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По его словам, Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о видах орудия, которое могут применять гражданские лица.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших при нападении на гимназию №175 в Казани. Российский лидер поручил обеспечить медицинскую помощь пострадавшим детям.