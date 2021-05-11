Пермь, , 12:19 — REGNUM В Пермском крае усилят режим безопасности в школах после вооруженного инцидента в казанской гимназии, в результате которого погибли семеро детей, сообщает портал 59.RU со ссылкой на краевой министерство образования.

Всем школам даны указания усилить режим охраны. Проверки безопасности пройдут во всех образовательных организациях.

Напомним, 11 мая в гимназии Казани произошло вооруженное нападение, в результате которого, по официальным данным, погибли семь детей и один взрослый.

Стоит отметить, что Пермь имеет печальный опыт подобного ЧП. В начале 2018 года в школе № 127 двое подростков устроили резню. Пострадали 15 человек, из них 12 детям и педагогу потребовалась госпитализация. Суд приговорил одного подростка к девяти годам и восьми месяцам лишения свободы, второго — к семи годам.

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