Берлин, , 12:21 — REGNUM Электрокроссовер Porsche Macan EV выйдет на мировой авторынок в 2023 году. Об этом сообщает портал «PRO Кроссовер» со ссылкой на члена исполнительного совета Porsche по исследованиям и разработкам Майкла Штайнера.

До этого сообщалось, что запуск электрического Porsche Macan состоится в 2021 или в 2022 году.

Электрокроссовер будет продаваться с аккумулятором на 800 вольт. В основе архитектуры автомобиля будет лежать платформа PPE. Porsche Macan EV станет самой спортивной моделью в сегменте. Также автопроизводитель обещает для кроссовера «лучшие в своем классе характеристики».

Сборка электрокара будет происходить на предприятии в Лейпциге, где производится нынешняя версия Macana.

Ранее руководитель отделения дорожных автомобилей Porsche GT Андреас Пройнингер сообщил, что компания планирует внедрить в новую модель 911 GT3 технологии из гоночных автомобилей.

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