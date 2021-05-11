Красногорск, , 12:27 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил соболезнования близким погибших и пострадавшим при стрельбе в одной из школ Казани. Слова поддержки он высказал по время заседания регионального правительства.

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«Первое, что хочется сказать — это соболезнования. Мы видим, что произошло в Казани. Это страшная трагедия. Я хочу принести от всех нас соболезнования», — сказал глава региона.

Отметил, что безопасность всегда требует и от чиновников, и от правоохранительного блока предельно серьёзного отношения.

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